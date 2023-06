Slipknot: Originalsänger Colsefni spielt für Gray und Jordison

auch interessant

Anders Colsefni, der erste Sänger von Slipknot, hat seine diesjährige Tournee dem 2010 verstorbenen Slipknot-Bassisten Paul Gray- und dem 2021 verstorbenen Slipknot-Schlagzeuger Joey Jordison gewidmet.

Zeit für ein Statement

Empfehlung der Redaktion Slipknot: Clown wegen kranker Frau nicht mit auf Tour Alternative Metal Shawn "Clown" Crahan wird vorerst die Slipknot-Konzerte aussitzen, weil seine an Morbus Chron laborierende Frau Unterstützung zu Hause benötigt. Der Vokalist sagt in einem emotionalen Statement Blabbermouth gegenüber: „Wie viele von euch wissen, bin ich nicht gut darin, auf Social Media zu posten oder mit der Presse zu reden, aber mit dem wachsenden Interesse an meiner bevorstehenden Tour durch Australien und Neuseeland ist es an der Zeit, ein Statement abzugeben.“

An Paul Gray und Joey Jordison

Colsefni richtet sich direkt an Paul Gray und Joey Jordison: „Meine Auftritte als Teil dieser Tournee sind meinen gefallenen Brüdern Joey und Paul gewidmet. Ich vermisse euch beide sehr. Ich vertraue auf euch beide, um diese Songs mit dem gleichen Level an Aggression und Volatilität zu liefern, wie wir es vor 27 Jahren getan haben.“

An die Fans

Empfehlung der Redaktion Slipknot: Wer ist das mysteriöse neue Live-Mitglied? Alternative Metal Wer ist der neue Live-Musiker bei Slipknot, der den geschassten Keyboarder Craig Jones ersetzt? Wir haben ein paar Kandidaten zusammengetragen... Seinen Fans sagt der Musiker: „Ich würde gerne die große Unterstützung meiner Fans weltweit anerkennen. Es ist unglaublich berührend zu wissen, wie viel Vertrauen ihr über die Jahre in mich hattet. Ich werde euch stolz machen.“

Weiter verspricht er: „Ich werde mich bemühen, das Set so emotional authentisch wie möglich zu gestalten, wie es vor Jahren gedacht war – Aber ich werde nicht als das Kind auftreten, das ich mal war, ich werde so auftreten, wie ich jetzt bin. Da diese Songs vor fast 30 Jahren geschrieben wurden, habe ich viele großartige Gelegenheiten gehabt, an meinen stimmlichen Fähigkeiten zu feilen und als Person zu wachsen.“

Numetal Mayhem-Tour

Empfehlung der Redaktion Corey Taylor: „Ich werde Song-Rechte niemals verkaufen!“ Nu Metal Viele Musiker verkaufen wesentliche Rechte an ihrer Musik. Nicht so Corey Taylor, er behält sie lieber für sich. Colsefni wird im Herbst mit dem ehemaligen Mushroomhead-Sänger Waylon Reavis die „Numetal Mayhem“ Tour durch Australien und Aotearoa (Neuseeland) antreten. Erst kürzlich wurde bekanntgegeben, dass auf der Tour die erste Slipknot-EP MATE. FEED. KILL. REPEAT. in voller Länge gespielt werden soll.

Was sagt Corey Taylor dazu?

Nachdem bekanntgegeben wurde, dass der Sänger Slipknot-Material spielen würde, meldete sich sein Nachfolger Corey Taylor auf Twitter und schrieb: „Ich wünschte, ich könnte da sein, um diese Shows zu sehen, aber ich weiß, dass @anderscolsefni sie rocken wird.“

Really wish I could be there to see these shows, but I know @anderscolsefni is going to crush them. https://t.co/df0PVItohN — fuck your checkmark (@CoreyTaylorRock) June 16, 2023

In seinem Statement bedankt sich Anders Colsefni auch bei Taylor für die Unterstützung: „Als Antwort auf Coreys Glückwünsche möchte ich ‚Danke‘ sagen. Es mag einige Maggots (Bezeichnung für Slipknot-Fans – Anm.d.A.) überraschen, aber mit Corey verbindet mich eine langjährige Freundschaft, seit ich die Band verlassen habe. Zwischen uns war immer nur Kameradschaft. Ich sehe Corey als wahren Bruder, er hat mich immer unterstützt, und ich ihn auch.“

Abschließend sagt er: „Danke noch mal für eure Bewunderung und eure Unterstützung. Ich freue mich darauf, MATE. FEED. KILL. REPEAT. das erste Mal in Australasien abzuliefern. Lang lebe der ‚KNOT‘.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.