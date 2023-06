Slipknot: Wer ist das mysteriöse neue Live-Mitglied?

Slipknot haben bekanntlich kürzlich ihren langjährigen Keyboarder Craig Jones vor die Tür gesetzt. Zu den Gründen schweigen sich Corey Taylor und Co. bislang aus. Allerdings steht statt Jones nun ein anderer Musiker auf der Bühne, dessen Identität mal wieder ein Mysterium ist — auch wenn die Band schon ein Foto des Newbies (mit Maske, versteht sich) in den Sozialen Medien veröffentlichte (siehe unten).

Kein Wunder also, dass zahlreiche Theorien darüber durchs Netz schwirren, wer das neue Live-Mitglied ist. Wir stellen ein paar Mutmaßungen vor. Eine wilde Idee besagt, dass immer noch Jones am Keyboard steht, aber einfach vorgibt, jemand anders zu sein. Ein anderer Name, der oft genannt wird, ist Zac Baird. Der Keyboarder war unter anderem schon mit Korn auf Tour, hat mit Evanescence zusammengearbeitet und bei Nine Inch Nails vorgespielt.

The new #slipknot member is Zac Baird. Trust me. — Aaron Dean (@WaffleDean) June 9, 2023

Alles nicht komplett abwegig

Eine weitere Vermutung geht in die Richtung von Nathan Church, der die Musikgruppe Downthesun gegründet hat und dort am Keyboard saß. Auf Reddit gibt es darüber einen ganzen Post zu lesen. Ein Kommentator wies zwar daraufhin, dass man im Tattoo-Studio von Church in Missouri zurzeit Termine buchen kann. Ergo: Nathan habe gar keine Zeit für Slipknot. Allerdings hat jemand ein altes Foto von Nathan und Slipknot-Perkussionist Shawn „Clown“ Crahan getwittert. Eine Verbindung bestünde zumindest.

The new member of @slipknot (taking over for Craig) is believed to be Nathan Church from the band „DowntheSun“. DowntheSun was the only act signed to Slipknot’s short-lived record label, „Maggot Corps“. #slipknot pic.twitter.com/JMwpfJ1Yod — 𝙿𝚊𝚞𝚕 𝚆𝚘𝚘𝚍𝚊𝚕𝚕 ⚾ (@PaulHere86) June 9, 2023

Die letzte Theorie, die wir vorstellen, dreht sich um Vessel, den Sänger von Sleep Token. Beide Bands befinden sich derzeit gemeinsam auf Tour, insofern ist das kein abwegiger Gedanke. Darüber hinaus hat Corey Taylor in einem Interview gesagt, dass ihn Sleep Token an die Anfangszeit von Slipknot erinnere.

The guy from sleep token apparently — Dylan (@dylancoxtv) June 8, 2023

Was nun von den Vermutungen stimmt, oder ob sich gar keine bewahrheitet, müssen wir wohl abwarten. Irgendwann werden Slipknot sicher die Identität des Nachfolgers von Craig Jones bestätigen.

