Slipknot und der Keyboarder Craig Jones gehen ab sofort getrennte Wege. „An unsere Fans, Slipknot geben bekannt, dass wir uns von Craig Jones getrennt haben“, erklärte die Band. Ein Grund für die Trennung wurde nicht genannt.

Empfehlung der Redaktion In Flames: Bryce Paul steigt aus Alternative Metal, Melodic Death Metal Bryce Paul und In Flames trennen sich. Für die anstehenden Konzerte hat die Band bereits einen Ersatz in der Hinterhand. Craig Jones stieß 1996 zur Band, kurz nachdem diese die Aufnahmen ihres Demos MATE. FEED. KILL. REPEAT. abgeschlossen hatten. Slipknot erklärten jedoch nicht, ob Craig Jones auf der anstehenden Tour und den Festivals ersetzt werden soll. Bisher stellte die Band keinen Musiker vor, der dessen Platz künftig einnehmen soll.

Vergangenes Jahr veröffentlichte die Band noch mit THE END, SO FAR ihr siebtes Studioalbum. Slipknot sicherten sich damit den Soundcheck-Sieg. Auch in der Review schnitt das Album hervorragend ab.

