Metallica-Bassist Rob Trujillo erklärt im ausführlichen Gespräch zum aktuellen Album 72 SEASONS Details und Hintergründe.

METAL HAMMER: Einige Details stechen hervor – etwa die harmonischen Zwillingsgitarren in 'Too Far Gone?' oder die Jam-­Passage in 'Inamorata'. Was schwebte euch dabei vor? Rob Trujillo: Elemente wie mehrstimmige Gitarren und Harmonien erinnern an klassische Metallica. Melodische Momente, wie ich sie nenne, sind in unseren Liedern wichtig. In 'Inamorata' gibt es ein Outro, das regelrecht eskaliert – ein kraftvolles Ende der Reise. Das Lied erzählt eine Geschichte und alles führt zu…