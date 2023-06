Slipknot: Clown wegen kranker Frau nicht mit auf Tour

Slipknot müssen live ab sofort auf Shawn „Clown“ Crahan verzichten. Der Perkussionist wird einige Konzerte aussetzen müssen, da er sich zu Hause um seine kranke Frau kümmern muss. Dies teilte der 53-Jährige den Fans der Band in den Sozialen Medien mit. Seine Gattin laboriert schon lange an der chronisch entzündlichen Darmerkrankung Morbus Chron.

Familie kommt zuerst

„Hallo an all unsere Anhänger, hier spricht der Clown“, meldet sich Shawn zu Wort. „Ich würde mich gerne einen Moment Zeit nehmen, um allen zu sagen, dass ich wieder zu Hause bin und meine Frau während ein paar gesundheitlichen Problemen unterstütze. Sobald ich es kann, werde ich wieder auf Tour sein. Wir haben das schon einmal durchgestanden. Und wie immer wissen wir eure Liebe und Unterstützung zu schätzen. Wir sehen uns sehr bald.“ Sprich: Bei den unmittelbar anstehenden hiesigen Slipknot-Shows am 20., 21. und 24. Juni in Hamburg, Berlin und München wird Crahan nicht mit von der Partie sein.

Shawn konnte schon einmal nicht mit Slipknot auftreten, weil seine Frau im Krankenhaus war. Dabei fielen sogar seine ersten Slipknot-Gigs ins Wasser. „Dafür kämpfe ich am meisten im Musik-Business: Familie“, gab Clown 2005 in einem Interview an. „Familie kann und wird in den Rock’n’Roll integriert werden. Man kann eine Frau haben, man kann ein Kind oder Kinder haben und ein Rock’n’Roller sein. Im Augenblick war das definitiv die schwerste Zeit meines Lebens.“ Gesundheit sei das Wichtigste, das man auf diesem Planeten haben könne. Vor rund vier Jahren hat Crahan eines seiner vier Kinder verloren. Gabrielle starb im Mai 2019.

