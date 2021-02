AWS-Sänger Örs Siklósi an Leukämie gestorben

Örs Siklósi wurde nur 29 Jahre alt. Der Musiker und Sänger der ungarischen Band AWS verstarb am 5. Februar an Leukämie. Die Nachricht über seinen Tod wurde von seinen Bandkollegen in einem Social Media-Beitrag geteilt. Darin schrieben sie unter anderem:

„Seine Kreativität, die Tiefe seiner Texte und seine Ausstrahlung auf der Bühne werden sehr fehlen. Er wird nicht nur in unserem Leben, sondern auch in der Musikszene ein riesiges Loch hinterlassen. Örs war das Feuer selbst, ein warmherziger Gefährte und Freund, eine inspirierende Person, der man vertrauen und auf die man sich immer verlassen konnte. Er war ein wahres Wunder."

Zusammen mit AWS veröffentlichte Örs Siklósi vier Alben, ein fünftes sollte ursprünglich noch dieses Jahr angegangen werden. Außerdem wollte Örs im kommenden Frühjahr sein erstes Soloalbum herausbringen.

Internationale Aufmerksamkeit wurde AWS zuteil, als sie 2018 beim Eurovision Song Contest im Finale mit ihrem Song ‘Viszlát Nyár’ für Ungarn antraten. Im gleichen Jahr spielte die Gruppe eine energiegeladene Show beim Wacken Open Air.