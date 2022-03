Axel Rudi Pell bei ‘Die Höhle der Löwen’

Zum 40. Jubiläum der Kult-Band Kiss gab die Band im Jahr 2014 gleich neun Live-Darbietungen in Las Vegas zum Besten. arte zeigt die Highlights.

Die berühmt-berüchtigten Glam-Rocker Kiss zelebrieren schon bald ihr 50-jähriges Band-Bestehen. Bereits im Jahr 2014 standen spektakuläre Jubiläums-Shows an, die die Truppe um Paul Stanley an neun aufeinanderfolgenden Tagen live in Las Vegas feierte. Kurz zuvor hatte man die Gründungsmitglieder von Kiss in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen. Um sich an die Kiss Rocks Vegas-Konzertreihe zu erinnern, strahlt arte heute, am 11. Februar 2022 um 23:40 Uhr, die besten Live-Ausschnitte im TV aus. In 89 Minuten gibt’s zusammengefasst alles, was das Herz eines Kiss-Fans begehrt: kultige Musik, schrille Kostüme und ein Überangebot an Pyrotechnik. Neben der beschwingten, doch…