Bad Omens veröffentlichen neue Single

Bad Omens - Knockdown Festival 2018 Karlsruhe
Foto: Adrian Sailer. All rights reserved.
von
Bad Omens melden sich mit einer neuen Single. ‘Left For Good’ ist die vierte alleinstehende Veröffentlichung der Band seit August.
Bad Omens meldeten sich gestern mit einer neuen Single zurück. ‘Left For Good’ folgt einer Reihe einzelner Veröffentlichungen. Dazu brachte die Band, die scheinbar auf ein Album hinarbeitet, gleich ein aufwändiges Musikvideo mit heraus.

Release Nummer vier

Seit August veröffentlichen Bad Omens im monatlichen Abstand Songs – zur Freude der Fans. Am 9. August kam die Single ‘Specter’, einen Monat später, am 10. September, veröffentlichte die Band ‘Impose’. Darauf folgte kürzlich am 22. Oktober ‘Dying To Love’ und am Dienstag, den 18. November, schließlich ‘Left For Good’.

Ob und wann mit einem neuen Album zu rechnen ist, ist unklar. In einem Interview mit Minnesotas Rock Radio Sender 93XRadio im August sagte Sänger Noah Sebastian: „Wir haben sehr viele Songs und könnten mehr als ein Album machen. Die Hürde, die ich bis jetzt hatte, ist der Spagat zwischen dem Kreativen, Live-Konzerten und dem Reisen. Vor dem Mayhem-Festival haben wir eine völlig neue Show entwickelt, was sehr viel kreative Energie gekostet hat.

Es ist dieses Hin- und Herspringen zwischen dem Schreiben, dem Wiederaufgreifen angefangener Projekte und der Inspiration, die man aus neuen Dingen zieht, ohne das Angefangene beendet zu haben. Deswegen spiele ich mit der Idee, mehr als ein Album oder ein großes Werk zu machen, das mehr die Geschichte davon erzählt, warum es klingt, wie es klingt. Ich versuche, mich nicht so sehr damit zu stressen und den Prozess zu genießen.“, ergänzte er.

Kommende Tourneetermine

Bad Omens veröffentlichten bislang vier Studioalben. Ihr Debut BAD OMENS erschien 2016. Darauf folgten 2019 FINDING GOD BEFORE GOD FINDS ME, THE DEATH OF PEACE OF MIND im Jahr 2022 und CONCRETE JUNGLE [THE OST] 2024. Ein mögliches fünftes Studioalbum ist noch nicht angekündigt worden.

Für die Band startet in wenigen Tagen die „Do You Feel Love“-Europatournee. Dabei sind vier Tourneestopps deutschen Städten vorbehalten, darunter Nürnberg, Berlin, Hamburg und Oberhausen. Eröffnet werden die Konzerte von Bilmuri und The Ghost Inside. Tickets gibt es hier.

  • 05.12. Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung
  • 06.12. Berlin, Max Schmelling Halle
  • 09.12. Hamburg, Barclays Arena
  • 10.12. Oberhausen, Rudolf Weber Arena

