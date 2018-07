Bang Your Head 2018: Letzte Infos und Wettervorhersage

Es ist so etwas wie das alljährliche Familientreffen der alteingesessenen Heavy Metal-Szene und eine ultimative Dauer-Party. Von 12. bis 14. Juli wird es auf dem Balinger Messegelände wieder heißen: „Bang Your Head!“

Der Metalcamp-Zeltplatz ist bereits seit gestern um 12 Uhr geöffnet, der CP1 Platz ist seit heute, 10 Uhr, geöffnet, und der CP2-Platz wird ab heute, 18 Uhr, zugänglich sein. Das Festival-Gelände selbst öffnet am Donnerstag ab 10:30 Uhr seine Tore, um 11:30 Uhr geht es offiziell los.

Schon am heutigen Abend kann in der Halle dank einer Warm-up-Show mit unter anderem Blood God, Thundermother, Twilight Force und Lordi gerockt werden. Beginn ist um 19 Uhr. Wer noch spontan anreisen möchte, kann das unbesorgt tun: Es gibt noch ausreichend Tickets vor Ort.

Die Wettervorhersagen

Die Wetterdienste sind sich einig: An allen drei Tagen herrschen beständige 20°-26° Celsius. Der Donnerstag gibt sich dabei noch am kühlsten und soll lediglich 8,5 Sonnenstunden bieten. Freitag und Samstag sind wärmer und mit vorhergesagten 11 Sonnenstunden absolut prächtig.

Running Order

Donnerstag, 12. Juli

11:30 – 12:15 BLACK DIAMONDS Open Air 12:25 – 13:15 BURNING WITCHES Open Air 13:25 – 14:20 ECLIPSE Open Air 14:35 – 15:30 RECKLESS LOVE Open Air 15:45 – 16:40 ALESTORM Open Air 16:55 – 17:55 EXODUS Open Air 18:00 – 19:10 DEBAUCHERY Halle 18:15 – 19:15 AMORPHIS Open Air 19:30 – 20:55 REFUGE Halle 19:45 – 20:55 DORO Open Air 21:15 – 22:40 SKELETONWITCH Halle 21:25 – 23:00 EUROPE Open Air 23:00 – 00:30 AMARANTHE Halle 00:50 – 02:20 INSOMNIUM Halle

Freitag, 13. Juli

11:30 – 12:20 ALPHA TIGER Open Air 12:30 – 13:20 STRIKER Open Air 13:35 – 14:25 MONUMENT Open Air 14:40 – 15:30 NIGHT DEMON Open Air 15:45 – 16:35 JAG PANZER Open Air 16:55 – 17:55 CORELEONI Open Air 17:30 – 18:30 GOD DETHRONED Halle 18:15 – 19:15 ABBATH Open Air 18:45 – 19:45 MOB RULES Halle 19:35 – 20:45 OVERKILL Open Air 20:00 – 21:10 CRAZY LIXX Halle 21:15 – 23:00 ACCEPT Open Air 21:30 – 23:00 ANNIHILATOR Halle 23:30 – 01:00 PRIMAL FEAR Halle

Samstag, 14. Juli

11:30 – 12:20 EVERTALE Open Air 12:35 – 13:30 CLOVEN HOOF Open Air 13:45 – 14:45 TYGERS OF PAN TANG Open Air 15:00 – 16:00 GIRLSCHOOL Open Air 16:15 – 17:15 PRIMORDIAL Open Air 17:35 – 18:45 LOUDNESS Open Air 18:00 – 19:00 MYSTIC PROPHECY Halle 19:10 – 20:45 PRETTY MAIDS Open Air 19:20 – 20:50 HEXX Halle 21:10 – 22:40 VISIGOTH Halle 21:15 – 22:50 POWERWOLF Open Air 23:00 – 00:30 CRASHDIET Halle

Das Rahmenprogramm

Auch das Rahmenprogramm hält wie alle Jahre allerlei Attraktionen parat. Bei den zahlreichen Autogrammstunden kommen die Besucher den Künstlern besonders nahe, und ein großer Sammlermarkt, die Metal-Börse, lädt mit Raritäten, Vinyls, Merchandise und vielem mehr zum ausgiebigen Stöbern ein. Auch für gesellige Sitzrunden und ausreichend Schatten ist gesorgt – dank eines großen Zelts mit Barbetrieb.