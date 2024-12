Bang Your Head: Bang! Festival kein legitimer Nachfolger

Foto: Bang Your Head/Promo. All rights reserved.

Das Bang Your Head (BYH) findet bekanntlich nicht mehr statt. Nach dem Tod von Veranstalter Horst Franz gibt es ein paar Events, die die entstandene Lücke schließen wollen. Da wäre zum einen das RV Bang, welches am 11. und 12. Juli 2025 (dem alten BYH-Termin) in Balingen steigt. Zum anderen schickt sich ein anderer Veranstalter an, am gleichen Wochenende das Bang! Festival im 30 Autominuten entfernten Rottweil auszurichten.

Uncooles Geschäftsgebaren

Letzteres stößt den ehemaligen Bang Your Head-Organisatoren sauer auf: „In den vergangenen Wochen sind wir auf etwas aufmerksam geworden […]. Es gibt nämlich da draußen jemanden, der ein Festival in Rottweil angekündigt hat, und zwar am einst traditionellen Bang Your Head-Termin Mitte Juli. Und nicht nur Name, Schreibweise und der Drei-Tage-Rahmen des Festivals weisen augenscheinlich Parallelen zum Bang Your Head auf. Besagter Initiator hat vor Kurzem offenkundig versucht, gegenüber potenziellen Kooperationspartnern und Sponsoren den Anschein zu erwecken, sein Festival sei das legitime BYH-Nachfolge-Event, an dem sogar bestimmte Mitglieder von Horsts Familie und ehemalige enge Geschäftspartner von Horst organisatorisch beteiligt wären.

Und das ohne das Wissen der Betroffenen. Daher ein klares Statement an dieser Stelle: Dieses Festival hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Bang Your Head zu tun. Es hat nichts mit Horsts Familie zu tun. Es hat nichts mit Horsts tatsächlichem Orga-Team zu tun, das ihn jahrelang begleitet hat. Es hat lediglich etwas mit jemandem zu tun, der eine sehr kurze Zeit für Horst tätig war und der, wie es scheint, nun auf die findige Idee gekommen ist, sein Lebenswerk auf diese doch recht pietätlose Weise zu beerben. Was Horst davon halten würde, könnt Ihr Euch selbst ausmalen. Was wir davon halten ebenfalls. Was Ihr davon haltet und wie seriös Ihr das findet, ist nun Eure Sache.“ In der zugehörigen Facebook-Gruppe des Bang! Festivals wird über Accept, Dee Snider und Savatage als Headliner spekuliert.

