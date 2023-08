Rob Caggiano ist nicht länger Teil von Volbeat. Der Gitarrist meldete sich nun in den sozialen Medien mit einem ausführlichen Statement zu Wort.

Vergangene Woche gaben Rob Caggiano und Volbeat bekannt, ab sofort getrennte Wege zu gehen. Der Gitarrist verlässt die Band im Guten, wie die übrigen Mitglieder beteuerten. Nun meldet sich Rob selbst zu Wort – und auch seine Aussagen werfen ein positives Licht auf die lange Zusammenarbeit. Volbeat: Trennung im Guten „Es tut mir leid, wenn das etwas überfällig ist. Aber jetzt, da ich genügend Zeit hatte, alles zu verarbeiten, was um mich herum vorgeht, möchte ich ein paar Dinge öffentlich sagen …“, erklärte Rob. In einem öffentlichen Statement bedankt er sich bei all den Fans, die der Band in den vergangenen zehn Jahren, in…