Baroness- & Old Man Gloom-Musiker covern Danzig

Foto: Screenshot via YouTube, Two Minutes To Late Night. All rights reserved.

Die US-Metal-Late Night Show Two Minutes To Late Night möchte natürlich nicht außen vor sein und schloss sich dem allgemeinen Trend an, Homesessions zu organisieren. Im gewohnten Format, dass Musiker (jeder für sich zu Hause) gemeinsam einen Song covern. Plus Talkmaster Gwarsenio Hall, gespielt von Jordan Olds, als Sänger.

In den letzten vier Wochen gab es bereits drei Videos zu sehen. Im neuesten Clip hat sich Hall für das Danzig-Cover Gitarristin Gina Gleason (Baroness), Gitarrist John LaMacchia (Candiria, Spylacopa), Bassistin Stella Leung (Potion) und Schlagzeuger Santos Montano (Old Man Gloom) ins Boot geholt. Erstaunlich dabei, wie sehr Hall nach Danzig klingt.

Seht hier die drei bisherigen Two Minutes To Late Night-Clips mit Musikern von unter anderem Khemmis, High On Fire und The Dillinger Escape Plan.