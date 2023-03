Steel Panther kommen im Rahmen ihrer "On The Prowl"-World Tour auch für zwei Termine nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert!

Kurz vor Veröffentlichung ihres neuen Abums ON THE PROWL am 24. Februar und dem gleichzeitigen Beginn der unterstützenden Welttournee haben die kalifornischen Rocker Steel Panther noch ein beziehungsweise gleich zwei Herzensgeschenke für ihre deutschen Fans: Headlineshows am 31. Mai 2023 in Berlin im Huxleys und am 1. Juni 2023 in Hamburg in der Großen Freiheit 36! Steel Panther werden ihr sechstes Studioalbum ON THE PROWL am 24. Februar 2023 weltweit veröffentlichen. Vom eröffnenden Synthie-Intro von ‘Never Too Late (To Get Some Pussy Tonight)’ bis zum donnernden Outro von ‘Sleeping On The Rollaway’ sind Steel Panther zurück mit den ansteckenden Riffs,…