Behemoth veröffentlichen Video zur neuen Single ‚Bartzabel‘

Foto: Screenshot via YouTube, Behemoth. All rights reserved.

Der dritte und letzte Vorbote ist erschienen: Nach ‚God=Dog‘ und ‚Wolves Of Siberia‘ ist ‚Bartzabel‘ die dritte Single des neuen Behemoth-Albums I LOVED YOU AT YOUR DARKEST (Review hier).

Chefdenker Nergal dazu: „‚Bartzabel entstand während einer Proberaum-Session. Wir hatten keine Struktur, keine Vision, doch es entwickelte sich Stück für Stück und geriet zu etwas, das uns begeisterte.

Für uns ist dieser Song quasi das Auge des ILYAYD-Sturms: Wesentlich ruhiger und langsamer als alles andere auf dem Album, aber definitiv das düsterste Lied!“ Krzysztof Azarewicz und Nergal ließen sich dafür textlich von Aleister Crowley inspirieren:

„Es ist eine Anlehnung an Crowleys ‚Spirit Of Mars‘, was in dem Clip von unseren geschätzten Freunden von Grupa 13 hervorragend umgesetzt wurde. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es mein absolutes Lieblingsvideo von Behemoth ist.“

Seht hier den Clip zu ‚Bartzabel‘:

https://www.youtube.com/watch?v=ZjYIRui5gtY Video can’t be loaded: Behemoth – Bartzabel (Official Video – Uncensored) (https://www.youtube.com/watch?v=ZjYIRui5gtY)

Die bisher erschienenen aktuellen Behemoth-Videos zu ‚God=Dog‘ und ‚Woves Of Siberia‘ seht ihr hier:

https://www.youtube.com/watch?v=Sf5GmhffA48 Video can’t be loaded: Behemoth – God=Dog (Clean Version) (https://www.youtube.com/watch?v=Sf5GmhffA48)