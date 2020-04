Benante, Ian, Lilker und Blythe spielen Discharge-Songs

Anthrax-Schlagzeuger Charlie Benante ist unter all den Home-Konzertlern wohl der eifrigste. Davon könnt ihr euch auf seinem YouTube-Kanal überzeugen. Das erfolgreiche Trio Benante, Scott Ian (Anthrax, Gitarre) und Dan Lilker (Nuclear Assault, ex-Anthrax, Bass) haben sich Lamb Of God-Frontmann Randy Blythe eingeladen. Anlass hierfür war eine Session zu Ehren der Hardcore-Helden Discharge.

Erneut hat jeder Musiker bei sich zu Hause aufgenommen, und das Ergebnis ist, wie bei der S.O.D.-Session, pure, unverfälschte und ehrliche Musik. Und genau deswegen so begeisternd.

Benante schreibt dazu, dass der Einfluss von Discharge auf den modernen, aggressiven Metal nicht zu hoch bewertet werden könne. „Ihr schneller und harscher Klang machte sie zu wahren Sound-Pionieren. Und genau damit verhalfen sie der Thrash- und Speed Metal-Bewegung auf deren Weg und Entwicklung weiter. Wir alle vier sind große Discharge-Fans und möchten damit jenen Tribut zollen, die uns den Weg dafür ebneten, was wir heute tun.

Das Discharge-Debüt HEAR NOTHING SEE NOTHING SAY NOTHING lief bei mir andauernd. Auf meinen Mixtapes waren immer jede Menge Songs von ihnen. Der Bass auf ihren Alben war so unglaublich und angsteinflößend. Ein großer Einfluss für S.O.D.“