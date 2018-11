Beyond The Black: Jennifer Haben bei ‘Sing meinen Song’ zu sehen

View this post on Instagram

— GROSSE ANKÜNDIGUNG — Ich bin so wahnsinnig stolz, euch heute mitteilen zu können, dass ich eine von sechs KünstlerInnen in der neuen Staffel „Sing meinen Song“ sein werde. Zusammen mit @milowofficial , @johannesoerding , @alvarosolermusic , @wincent_weiss , @jeanettebiedermannofficial und Gastgeber @michael.patrick.kelly.official werde ich Anfang 2019 nach Südafrika fliegen und die erste Metal-Künstlerin in der Geschichte der Sendung sein. Yessss!!! Wer schaltet noch ein!? . — HUGE ANNOUNCEMENT — . I am very proud to announce that I will be one of six artists to take part in the new season of one of Germany’s most successful free-tv shows „Sing meinen Song“ ("Sing my song“). The show’s idea is that each invited artist gives the other artists’ songs a remake in his own way. So I will fly to Southafrica in the beginning of 2019 together with Michael Patrick Kelly, Milow, Alvaro Soler, Johannes Oerding, Wincent Weiss and Jeanette Biedermann and be the first artist in the show’s history to represent the metal-genre. Yeeehaa!!! Who’s looking forward!? . #SingMeinenSong #Vox #staytuned #jenniferhaben #beyondtheblack #btb #followbtb