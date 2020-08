Black Metal-Yoga: Corpsepaint und Trainings-Klamotte

Foto: Screenshot via YouTube, Metal Yoga with Black Widow Yoga. All rights reserved.

Black Metal und Yoga setzt man nicht zwingend miteinander in Verbindung. Was nicht ist, kann aber bekanntlich noch werden und so hat sich Borkkvlt ein Yoga-Training – Black Widow Yoga – überlegt, dass sich an Freunde fieser Blast-Beats, kreischender Shouts und Corpsepaint richtet.

Die erste Folge beinhaltet ein intensives Training für den gesamten Körper. Was bei einem solchen Workout mit Black Metal-Bezug aber am wichtigsten scheint, ist natürlich die entsprechende Musik. Die fehlt aus Datenschutz-Gründen aber leider.

Immerhin gibt es eine dazugehörige Spotify-Playlist, zu der man gezeigte Übungen durchgehen kann. Darin sind Lieder von Bands wie Walknut, Rotting Christ, Ante-Inferno, Sodom und Bathory enthalten. Die Kurse passieren im Online-Livestream und dauern im Schnitt zwischen zwischen 30 und 45 Minuten. Die erste Folge wurde aber auch über YouTube hochgeladen, sodass man sich ein Bild von dem ulkigen Themen-Sport-Programm machen kann. Die Teilnahme an den Kursen ist spendenbasiert.