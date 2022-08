Rammstein spielen nicht nur in den Stadien die erste Geige, sondern auch in den deutschen Charts, wie Auswertung des ersten Halbjahrs zeigt.

Wenn Rammstein etwas anpacken, dann ist das Motto stets: klotzen, nicht kleckern. Das gilt sowohl für die atemberaubenden Liveshows als auch die Qualität ihrer Alben. Und das spiegelt sich dann auch in den Rückmeldungen der Fans wieder. So spielen Till Lindemann und Co. zum einen fortlaufend vor ausverkauftem Haus. Zum anderen holen sich die Leute auch in rauen Mengen die Musik der Gruppe. Triumph im Dreikampf Dies belegen nun auch die von GfK Entertainment veröffentlichten Halbjahrescharts von Deutschland. Bei den Alben dominieren hier Gitarren. Von Rang 1 grüßen Rammstein mit ihrem achten Studiowerk ZEIT. Laut Gfk führe an den Berlinern…