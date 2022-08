Ozzy Osbourne und Tony Iommi wiedervereinigt auf der Bühne

Über 50 Jahre nach der Veröffentlichung des Black Sabbath-Erfolgsgaranten ‘Paranoid’ haben sich Ozzy Osbourne und Tony Iommi anlässlich der in ihrer Heimatstadt Birmingham stattfindenden Commonwealth Games auf der Bühne wiedervereinigt, um die Hymne gebührend zu feiern. Dem Klassiker ging eine verkürzte Version von ‘Iron Man’ voraus. Unterstützt wurden die Heavy Metal-Urgesteine von Adam Wakeman und Tommy Clufetos, die beide auf der letzten Tournee der Band gespielt hatten.

Bereits vor einigen Jahren erklärte Osbourne, dass er sich über eine Black Sabbath-Reunion bei den Commonwealth Games freuen würde. „Es wäre fantastisch, bei der Eröffnungsfeier der Spiele 2022 aufzutreten“, sagte er damals. „Mit Black Sabbath oder alleine.“

Tony Iommi eröffnete die Commonwealth Games 2022

Nachdem Iommi und Kinch ein ausschweifend instrumentales Intro präsentiert hatten, wurden sie vom City Of Birmingham Symphony Orchestra und einem 700-köpfigen Gemeindechor begleitet. Die Zeremonie fand im Alexander Stadion vor mehr als 30.000 Menschen im Publikum statt und wurde live via BBC One und iPlayer vor schätzungsweise einer Milliarde Fernsehzuschauerinnen und -zuschauern weltweit übertragen.

Ein Zeichen der Dankbarkeit

Nach ihrer nostalgischen Wiedervereinigung live auf der Bühne schrieb Ozzy Osbourne in einem Tweet: „Tony Iommi, ich war wirklich stolz, dich heute Abend bei der Eröffnung der Commonwealth Games in unserer Heimatstadt Birmingham zu sehen.“

Aber ich muss zugeben, dass ich an dem Abend sicher etwas Lampenfieber haben werde. Ich habe seit fünf Jahren nicht mehr bei einer großen Show auf der Bühne gestanden… Seit der letzten Sabbath-Show im Februar 2017.“ Er und Kollege Madman haben den Auftritt dennoch mit Bravour gemeistert. Seht und hört hier:

