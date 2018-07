Black Sabbath: Tony Iommi an der Eröffnung neuer Krebsstation beteiligt

Kurz nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus musste Travis Barker erneut eingeliefert werden, weil er sich zusätzliche Infektionen eingefangen hat.

Bereits letzte Woche wurde Travis Barker, Schlagzeuger von Blink-182, wegen Blutgerinnseln in beiden Armen ins Krankenhaus eingeliefert, aber nach wenigen Tagen, am Montagabend, wieder entlassen. Erneut in der Klinik Demzufolge musste die Band ihre für das Wochenende geplanten Konzerte in Las Vegas absagen. Am Dienstagmorgen musste Barker jedoch erneut ins Krankenhaus und sich stationär behandeln lassen. Die aktuelle Diagnose lautet auf zusätzlich eine Staphylokokken-Infektion und Entzündung des Zellgewebes. Aktuell beobachten die Ärzte, wie sein Körper auf Blutverdünnungsmittel reagiert. Diese Behandlung soll sicherstellen, dass die Blutgerinnsel nicht zu seinem Herzen oder der Lunge wandern. https://www.youtube.com/watch?v=v_3VZ33_TkA "Schlagzeugspielen ist mein Leben und es…