Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Black Stone Cherry arbeiten nicht mit externen Produzenten

Black Stone Cherry, Elbriot 2015 02
Foto: Christin Kersten. All rights reserved.
von
Black Stone Cherry sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Auf Produzenten von außerhalb verzichtet die Band.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Seit mehr als zehn Jahren hatten die US-Hard-Rocker Black Stone Cherry keinen externen Produzenten mehr an ihrer Seite. Laut Sänger und Gitarrist Chris Robertson ist das eine bewusste Entscheidung, denn man will die volle Kontrolle über das eigene Schaffen behalten.

Black Stone Cherry: Keine Hilfe von außerhalb

„Wir produzieren seit dem KENTUCKY-Album (2016 – Anm.d.A.) alles selbst. Seit 2013 oder 2014 haben wir nicht mehr mit einem Produzenten zusammengearbeitet. Das hat nichts mit Produzenten zu tun“, sagte Robertson im Interview mit dem YouTube-Kanal Chas Byrne. „Wir haben mit einigen der Besten gearbeitet – mit Joe Barresi, Howard Benson, Bob Marlette, John Freds Vater (Richard Young – Anm.d.A.) und David (Barrick – Anm.d.A.) […]. Richard ist ein mit Platin ausgezeichneter und Grammy-prämierter Künstler. Wir hatten also jedes Mal namhafte Produzenten an unserer Seite.“

Trotzdem bleibt die Band für künftige Projekte lieber unter sich. „Ich glaube, wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir genau wissen, wie wir klingen wollen“, fuhr Robertson fort. „Wir hören den Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Part in unseren Songs.

Das Seltsamste für mich war immer, dass Plattenfirmen – und zum Glück müssen wir uns darüber keine Sorgen machen; wir haben ein super Verhältnis zu Mascot (Label Group – Anm.d.A.) – früher Bands unter Vertrag nahmen und dann sofort alles an ihnen ändern wollten oder sie mit Songwritern und so weiter zusammenbrachten. Und ich dachte mir: Ich verstehe, dass diese Leute fantastisch in ihrem Job sind. Aber wenn man eine Band unter Vertrag nimmt, warum veröffentlicht man dann nicht erst mal ihre Musik und schaut dann, was man damit anfangen muss und wie sie ankommt?

Between The Devil & The Deep Blue Sea Ltd. Blue - Colored Vinyl
Between The Devil & The Deep Blue Sea Ltd. Blue - Colored Vinyl
von Black Stone Cherry
Für € 27,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Aber so läuft das heute nicht mehr. Zum Glück haben wir unser erstes Album 2006 veröffentlicht, als Plattenfirmen noch Bands förderten. Wir konnten also unser erstes Album aufnehmen, sehen, wie es ankommt, und dann mit anderen Leuten zusammenarbeiten.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Black Stone Cherry Bob Marlette Chas Byrne Chris Robertson Howard Benson joe barresi John Freds Vater Kentucky Mascot Produzenten
In Flames arbeiten an neuem Studioalbum
In Flames
Die schwedische Metal-Band In Flames werkelt an ihrem nächsten Studioalbum. Das ist bisher über das kommende Werk bekannt.
In Flames arbeiten an einem neuen Studioalbum. Wie die schwedische Metal-Band in den Sozialen Medien zeigte, hat man sich in Los Angeles eingefunden, um das neue Material aufzunehmen. Viele Informationen zu dem kommenden Werk gibt es bisher noch nicht. Nur so viel: Sowohl alte als auch neue Gesichter werden mit von der Partie sein. Auf ein Neues Bisher lassen In Flames wenig durchsickern, was ihr kommendes Album betrifft. Die Band kündigte in den Sozialen Medien das Werk nur nebulös an. Gitarrist Björn Gelotte postete lediglich einen kurzen Videoclip mit dem Hashtag „ifxv“. Einige Fans wollen darin eine „XV“ (römische Zahl…
Weiterlesen
Zur Startseite