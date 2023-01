Blizzard-Spiele in China nicht mehr spielbar

Schluss mit lustig – zumindest für Videospielfans in China. Seit gestern sind Spiele des Entwicklers Blizzard Entertainment im Reich der Mitte nicht mehr spielbar. ‘World Of Warcraft’, ‘Overwatch’ oder ‘Diablo’ gehören nun für chinesische Gamer also der Vergangenheit an.

Blizzard und Netease: Ende einer Ära

Genaueres wurde nicht bekannt. Westliche Medien vermuteten, dass Netease Kontrolle über Blizzards Titel forderte. Netease bezeichnete diese Neuigkeiten als Falschmeldungen. Fest steht allerdings, dass ausländische Spiele in China strengen Regelungen unterliegen. Aus diesem Grund hatte Blizzard überhaupt erst einen Vertrag mit Netease: Ausländische Spiele brauchen in China einen chinesischen Publisher. Da das amerikanische Unternehmen zum Vertragsschluss keinen neuen Partner an seiner Seite hat und Netease den Vorschlag, einer Übergangszeit von sechs Monaten zuzustimmen, ausschlug, haben chinesische Spieler nun keinen Zugang mehr zu ihren liebsten Titeln. Das einzige Blizzard-Spiel, das in China weiterhin verfügbar ist, ist ‘Diablo Immortal’. Dieses wurde in Zusammenarbeit mit Netease entworfen, weshalb über einen separaten Vertrag andere Regularien gelten. Außerdem ist ‘Call Of Duty Mobile’ unbehelligt, da die Schwesterfirma Activision Blizzard für dieses Spiel mit Tencent anstatt mit Netease zusammenarbeitet.

Unternehmensstreit artet aus

Terrible PR moves reportedly coming out of NetEase earlier today with retaliatory antics against Blizzard after their recent breakup in China. NetEase’s cafe in Hangzhou renaming their green tea as „Blizzard Green Tea“, which relates to Chinese slang „Green tea bitch“. More… pic.twitter.com/LAC5zdwdr0 — Daniel Camilo (@DanielOlimac) January 18, 2023

Ob Blizzards Spiele irgendwann wieder für chinesischer Spieler verfügbar gemacht werden und ob sich dann Accounts reaktivieren lassen, ist unklar. Derzeit sieht es allerdings danach aus, als sei Blizzard einfach vom chinesischen Markt verschwunden.

