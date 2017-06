Bloodclot: Exklusive Videopremiere von ‘Kali’

Am 14. Juli 2017 werden die Hardcore-Pioniere BLOODCLOT – bestehend aus John Joseph (Cro-Mags), Todd Youth (Warzone, Murphy’s Law), Joey Castillo (ex-Queens Of The Stone Age, Blast!) und Nick Oliveri (ex-Queens Of The Stone Age, Dwarves) – endlich ihr neues Album UP IN ARMS via Metal Blade Records veröffentlichen.

Der intuitive Kitzel und belebende Geist des Hardcore in seiner reinsten Form sind unvergleichlich. John Joseph weiß das als Frontmann der New Yorker Hardcore-Kings Cro-Mags nur zu gut, und mit UP IN ARMS reichen er und seine BLOODCLOT-Mitstreiter furiose Songs ein, die in jeder Hinsicht voll einschlagen.

“Wir machen in dieser Band, was wir schon immer getan haben: alles geben”, erklärt er unumwunden. “Wir arbeiten hart und haben viel zu sagen. Sieh dich nur auf der Welt um, die Leute haben die Schnauze voll von der Obrigkeit. Die zerstört den Planeten und tötet Millionen, um Profit zu schlagen, worauf wir mit einer einfachen Formel reagieren: Wut und angewandtes Wissen erzielen Ergebnisse. Nicht bloß meckern, sondern etwas bewegen.”

Seht hier den Videoclip zu ‘Kali’:

Einen weiteren Vorgeschmack auf UP IN ARMS bietet der Titel-Track, welchen ihr euch hier anhören könnt: metalblade.com/bloodclot – dort könnt ihr das Album auch direkt in unterschiedlichen Formaten vorbestellen.