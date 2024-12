Das METAL HAMMER PARADISE war mal wieder ein Fest sondergleichen. Wir blicken zurück auf die stürmischen Tage an der Ostsee.

Das METAL HAMMER PARADISE startet am Freitag mit prominentem Besuch vom Summer Breeze, denn Veranstalter Achim Ostertag sitzt bekanntlich bei Voodoo Kiss hinter der Schießbude. Das Quintett aus dem Ostalbkreis eröffnet das Wochenende im Baltic Ballroom mit seinem handgemachten Sound. Drüben im Zelt wird diese Ehre Steve „Lips“ Kudlow und Anvil zuteil. In der Riffalm sorgen Surgical Strike mit amtlichem Thrash Metal für direkt für fliegende Haare. Nach der Pagan Folk Metal-Party von Equilibrium ist es Zeit für althergebrachten sonischen Stahl. Burning Witches geben volle Power. So fliegen nicht nur bei Frontsirene Laura Guldemond die Haare, sondern auch bei Bassistin…