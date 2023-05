Bonded: Ingo Bajonczak ist raus, Manuel Bigus neu am Mikro

auch interessant

Bonded-Frontmann Ingo Bajonczak kann aus privaten und beruflichen Gründen bei der Thrash Metal-Kapelle nicht mehr am Mikro stehen. Die Nordrhein-Westfalen haben allerdings bereits einen Nachfolger gefunden und mit selbigen schon ein erstes Konzert gespielt. So mischt ab sofort Manuel Bigus, der sich zuvor bei Blodtåke und Path Of Golconda einen Namen gemacht hatte, bei der Band mit.

„Einige von euch haben es vielleicht in den Posts der Rock & Metal Dayz vom letzten Wochenende gesehen“, schreibt die Formation in den Sozialen Medien. „Bonded standen zum ersten Mal mit einem anderen Sänger auf der Bühne. Leider ist der Zeitdruck für unseren Ingo durch diverse Verpflichtungen viel zu groß geworden. Und wir mussten gemeinsam daraus die Konsequenzen ziehen. Die Entscheidung, getrennte Wege zu gehen, fiel allen sehr schwer. Doch wir haben sie bereits vor einigen Wochen einvernehmlich getroffen.

Pragmatische Entscheidung

Ingo ist ein toller Mensch und Musiker, er hat mit seiner einzigartigen Stimme und seiner Kreativität maßgeblich dazu beigetragen, dass Bonded zwei großartige Thrash-Alben veröffentlichen konnten. Lieber Ingo, wir bleiben Freunde und danken Dir für Deine Freundlichkeit, deine Leidenschaft und das Engagement, das Du uns entgegengebracht hast. Wir wünschen Dir für die Zukunft alles Gute. Speesy, Marco, Corny & Bernemann“

Darüber hinaus hat sich auch Ingo selbst zu Wort gemeldet: „Aufgrund von privaten und beruflichen Umständen ist es mir zeitlich einfach nicht möglich, den Anforderungen und Ansprüchen des Business gerecht zu werden. So haben wir uns schweren Herzens zu einer einvernehmlichen Trennung entschieden. Ich bin mehr als froh über die gemeinsame Zeit und die gemachte Erfahrung und auch verdammt stolz auf zwei fette Thrash-Alben, die wir zusammen kreiert und eingespielt haben! Ich wünsche den Bonded-Jungs und meinem Nachfolger für die Zukunft nur das Beste und bedanke mich hier noch einmal ausdrücklich bei allen Fans, Friends und Supportern!“

INTO BLACKNESS VON BONDED BEI AMAZON ORDERN!

Des Weiteren stellt die Gruppe ihren neuen Sänger wie folgt vor: „Nach der Feuertaufe am letzten Wochenende beim Rock & Metal Dayz in Oschersleben übernimmt Manuel Bigus (Blodtåke, Path of Golconda) ab sofort den Job am Bonded-Mikrofon. Wir sind stolz darauf Manuel, in der Band willkommen zu heißen, und freuen uns auf die vor uns liegenden Shows. Ingo hat eine große Lücke hinterlassen, aber wir sind überzeugt davon, dass Manuel der richtige Mann ist, um unser Schiff weiterhin auf Kurs zu halten. […] Für zukünftige Shows, bei denen uns unser Drummer Corny aus jobtechnischen Gründen mal nicht begleiten kann (Techniker bei Böhse Onkelz & Broilers) hat sich soeben der Makka dazu bereit erklärt für ihn einzuspringen.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.