Bonsai Kitten: Neuer Videoclip zu ‘Dead Man Walking’

auch interessant

Ursprünglich im Punk’n’Roll-Umfeld angesiedelt und mit beherzten Cover-Versionen von etwa Alice Coopers ‘Poison’ auf sich aufmerksam machend, haben die Berliner um Sängerin und Band-Gründerin Tiger Lilly Marleen in ihrer 15-jährigen Karriere schon ein paar personelle und auch stilistische Modifikationen hinter sich. In Line-up-Belangen abermals neu aufgestellt, erfolgt auf LOVE AND LET DIE (2020) die jüngste Häutung von Bonsai Kitten. Mit den 2018er-Neuzugängen Marc Reign (ehemals Destruction, Morgoth) am Schlagzeug sowie André „Wally“ Wahlhäuser (Psychopunch, V8 Wankers) an der Gitarre hat sich die Bandbreite der Gruppe nun noch mal erheblich gesteigert.

Seine Ursprünge nie völlig verleugnend, schafft es das Quartett 2020 souverän, zwischen Punk, Garagen- und Blues Rock und sogar metallisch inspiriertem Material zu glänzen. Dass dabei sogar der auf dem Papier gewagt anmutende Spagat vom Motörhead-geschwindigkeitsberauschten ‘The Devil Inside You’ zum Dresden Dolls-/Amanda Palmer-inspirierten Piano-Cabaret-Kabinettstück ‘Second Self’ so organisch wie vortrefflich gelingt, verdient mindestens so viel Respekt wie das fast schon mit Sabbath-Schwere operierende Cover von Creams ‘Sunshine Of Your Love’ oder die trippige Blues-(Solo-)Orgie des überraschend Hippie-haften Titel-Tracks.

Nun wurde der neue Videoclip zur Bonsai Kitten-Single ‘Dead Man Walking’ veröffentlicht: