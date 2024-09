Bret Michaels will doch mit Poison touren – nur später

Bret Michaels mit Poison während der "The Stadium Tour" am 16. Juni 2022 im Truist Park in Atlanta, Georgia

Ohne weitere Erklärungen verkündete Poison-Drummer Rikki Rockett vor eingen Tagen: „Ich werde mehrmals am Tag gefragt: ,Warum touren Poison 2025 doch nicht?' Super einfache Antwort: Bret will nicht." Das ließ allerhand Spielraum für Spekulationen. Um diesen ein Ende zu setzen, äußerte sich zunächst Pete Evick. Der musikalische Leiter und Gitarrist von Bret Michaels' Soloprojekt schrieb auf Facebook: „Tatsache ist, dass Rikkis Post zu hundert Prozent wahr ist. Was ich jedoch ansprechen möchte, sind einige der Dinge, die die Fans sagen, die so lächerlich sind, dass ich nun ein paar Fakten nennen muss."

Laut Evick sei Bret Michaels bereits mit dem Management an der Planung für eine Tournee 2026. Weiterhin habe der Sänger „einige ernsthafte Gesundheitsprobleme, die angegangen und behandelt werden müssen. Tatsächlich habe ich ihn dringend dazu aufgefordert, den Rest des Jahres abzusagen!“ Geld habe bei den Entscheidungen ebenfalls nie eine Rolle gespielt. Auch Rockett stellte kurz nach seiner ursprünglichen Aussage klar: „Leute, ich habe nie gesagt, dass Bret die Tour 2025 absagt. Sie wurde nicht gebucht. Ich sagte, der Grund, warum Poison 2025 nicht auf Tour gehen, ist, weil Bret es nicht möchte. Es spielt keine Rolle, was der Grund für ihn ist.“

Zeit für eine Wartung

Nun meldete sich auch Michaels selbst via Facebook zu Wort: „Um jegliche Verwirrung zu beseitigen, möchte ich etwas klarstellen. Es ist kein Geheimnis, dass ich vorhabe, 2025 nur begrenzt Shows zu spielen. Ich konzentriere mich in erster Linie auf die Gesundheit – angefangen bei meiner Diabetes, die einer Behandlung bedarf. Ganz zu schweigen von ein wenig Erholung, denn jeder kennt meine unermüdliche Arbeitsmoral und Leidenschaft für das Musizieren, sowie die dringend benötigte persönliche Zeit mit der Familie… Wie ich kürzlich sagte: Ich bin wie ein klassisches Muscle-Car – immer noch schnell und immer noch spaßig zu fahren. Nur brauche ich inzwischen etwas mehr Wartung.

Ich freue mich jedoch, sagen zu können, dass Poison 2026 das 40. Jubiläum von LOOK WHAT THE CAT DRAGGED IN feiern wird. Daher wäre es absolut sinnvoll, die Möglichkeit für eine Wiedervereinigung in diesem Jahr zu nutzen. Meiner Meinung nach wäre es die perfekte 40-Jahre-Jubiläumstournee mit 40 fantastischen, begrenzten Terminen, an denen man echte Livehits spielen und die Welt rocken kann“, meint Michaels, stellt jedoch auch klar: „Noch einmal: Nichts davon ist bestätigt, und es erfordert viel Koordination und Planung, um eine erfolgreiche Tournee zu spielen. Für Poison sind aller guten Dinge 4 – 4 Original-Band-Mitglieder, 40. Jubiläum, 40 begrenzte Termine…“

—

