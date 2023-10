Poison: Bret Michaels laboriert wieder an Hautkrebs

Bret Michaels mit Poison während der "The Stadium Tour" am 16. Juni 2022 im Truist Park in Atlanta, Georgia

Poison-Frontmann Bret Michaels durchlebt gerade eine weitere Hautkrebsepisode. Wie der US-Musiker in den Sozialen Medien mitteilte, befindet er sich gerade in Behandlung und hatte kürzlich einen Eingriff. Allerdings ist er noch nicht über den Berg. Zur Hautkrebsvorsorge ging der Glam-Metaller nur, weil sein Freund Jimmy Buffett Anfang September nach einem vier Jahre langen Kampf gegen Merkelzellkarzinome verstarb.

Immer brav eincremen

„Ich liebe es absolut, an der Natur und in der Sonne zu sein“, schreibt der Poison-Sänger. „Doch angesichts des kürzlichen Todes meines Freundes Jimmy Buffett entschied ich, dass es Zeit ist für eine Vorsorgeuntersuchung von etwas, von dem ich dachte, dass es nichts ist. Wie sich herausstellte, war es etwas. Aber Gott sei Dank gab es eine unglaubliche Entdeckung und Biopsie durch meinen Arzt Darren West sowie eine schnelle Reaktion inklusive dieser Prozedur am Freitag kurz vor der Show in Texas.

So kann ich nun sagen: Es gibt nicht genug Worte der Dankbarkeit für alles, was Ärzte für so viele von uns tun. Das hat mir nicht nur vielleicht das Leben gerettet, sondern sicher auch verlängert. Und auch wenn ich noch nicht komplett über den Berg bin, spüre ich stark, dass alles gut wird.“ Darüber hinaus richtete die Poison-Stimme noch den Appell an alle, die gerne draußen sind, sich regelmäßig untersuchen zu lassen. Im Januar 2020 verkündete Michaels schon einmal, dass er wegen Hautkrebs in Behandlung ist. Welche Art von Hautkrebs es war und wie ernst die Diagnose gewesen ist, verriet der 60-Jährige damals nicht.

