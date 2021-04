Exodus-Drummer leidet an Stachelzellkrebs

Foto: Gary Wolstenholme/Redferns via Getty Images. All rights reserved.

Tom Hunting hat Krebs. Der Exodus-Schlagzeuger hat gestern überraschend bekannt gegeben, dass bei ihm ein Plattenepithelkarzinom (auch Stachelzellkrebs genannt) im oberen Magen diagnostiziert wurde. Eigentlich ist das eine Form von Hautkrebs, doch kann dieser auch an anderen Stellen auftreten. Seine Behandlung startete Hunting gestern. Mit seiner Geschichte will der Musiker zudem das Bewusstsein bei den Menschen für derartige Krankheiten schärfen.

Das vollständige Statement des Exodus-Drummers hierzu liest sich wie folgt: „Heute werde ich die Behandlung für ein Plattenepithelkarzinom beginnen. Es ist ein gastrischer Tumor, der im Februar in meinem oberen Magen festgestellt wurde. Ich mache dies öffentlich, damit die Leute ihr Bewusstsein erhöhen und mehr auf Symptome von Magen- und Speiseröhrenproblemen achten. Wenn diese andauern, lasst sie bitte untersuchen. Ich werde nicht kleinlaut darüber reden. Wenn ich jemanden damit, was ich gelernt habe, helfen kann, oder jemand da draußen Infos hat, die er mit mir teilen kann, ist das eine Win-Win-Situation. Wenn du den Feind benennen kannst, ist das bestärkend, und du bist einen Schritt näher dran, ihn zu töten.

Okay, ihr habt also die schlechten Nachrichten gehört. Die gute Nachricht ist, dass er sich körperlich toll anfühlt. Ich werde ihn schlagen wie eine verdammte Snare-Drum, die mir Geld schuldet. Ich hatte großartige Ärzte und eine tolle Unterstützung, was schon eine Armee in sich selbst darstellt. So bin ich bereit für den Kampf. Wir haben dieses Jahr eine Menge zu feiern mit der Veröffentlichung dessen, was ein Karriere-definierendes Album sein wird – mit den anschließenden Tourneen. Ich kann es nicht erwarten, dass alle es hören, und habe sogar noch mehr Vorfreude darauf, rauszugehen und manches davon zu spielen. Wir sehen uns alle sehr bald! Cheers.“

