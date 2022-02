In der Nacht auf den 1. Januar dürfen sich Rammstein- und Till Lindemann-Fans auf das sensationelle "Live In Moscow"-Gastspiel freuen.

3sat betreibt eine schöne Tradition an bestimmten Feiertagen. Im Rahmen der Reihe "Pop Around The Clock" zeigt der Fernsehsender Liveshows von namhaften Künstlern und Bands. Zum Jahresende ist es mal wieder so weit: An Silvester sind insgesamt zwanzig Konzerte zu sehen. Die meisten davon bewegen sich im Pop-und Rock-Bereich. Doch hat es immerhin ein metallisches Duo ins TV-Programm geschafft: Lindemann. Musikalischer Start in 2022 So ist das spektakuläre Stelldichein von Till Lindemann und Peter Tägtgren in der Hauptstadt von Russland, das auch bereits auf DVD/Blu-ray erschienen ist, in der Nacht auf den 1. Januar zu sehen. Schön, nachdem man aufs…