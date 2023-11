Bruce Dickinson kündigt Tour zu THE MANDRAKE PROJECT an

auch interessant

Bruce Dickinson hat kürzlich mit der Ankündigung seines neuen Soloalbums THE MANDRAKE PROJECT die Fan-Herzen höher schlagen lassen. Nun legt der Iron Maiden-Frontmann hierbei nach. Zum einen wird der 65-Jährige kommendes Jahr auf ausgedehnte Europatournee gehen. Zum anderen erscheint am 1. Dezember mit dem Track ‘Afterglow Of Ragnarok’ die erste Single aus dem Studiowerk.

Licht und Schatten

„Es war wichtig, mit diesem Stück den Ton des Projekts vorzugeben“, erläutert Bruce Dickinson. „Passend zum Titel ist es ein harter Song, der von einem großen Riff angetrieben wird. Aber es gibt auch eine echte Melodie im Refrain, die das Licht und die Schattierungen zeigt, die der Rest des Albums mit sich bringt. Und wartet nur, bis ihr das Video seht!“ Des Weiteren heißt es in der zugehörigen Pressemitteilung: „THE MANDRAKE PROJECT ist eine düstere, erwachsene Geschichte über Macht, Missbrauch und das Ringen um die eigene Identität, entfaltet vor der Kulisse aus wissenschaftlicher und okkulter Genialität.“

Empfehlung der Redaktion Bruce Dickinson kündigt neues Soloalbum an Heavy Metal Für Iron Maiden-Stimme Bruce Dickinson wird 2024 wohl ganz im Zeichen seiner neuen Soloplatte THE MANDRAKE PROJECT stehen.

Doch damit nicht genug: Die von Bruce Dickinson selbst ausgedachte sowie von Tony Lee zu Papier gebrachte Story erscheint als Comic. So hat Staz Johnson die Geschichte für Z2 Comics illustriert. Die insgesamt zwölf Episoden werden aufgeteilt in drei Graphic Novels im Jahr 2024 erscheinen. Wer sich ‘Afterglow Of Ragnarok’ als Vinyl-Single holt, bekommt damit einen achtseitigen Comic, der die Vorgeschichte zu THE MANDRAKE PROJEKT erzählt. Die 7″-Single enthält überdies Dickinsons originale Solo-Demoversion des Liedes ‘If Eternity Should Fail’ vom Iron Maiden-Album THE BOOK OF SOULS.

Bruce Dickinson: „The Mandrake Project“ European Tour

18.05. GB-Barrowland Ballroom, Glasgow

19.05. GB-O2 Academy, Manchester

21.05. GB-Arena, Swansea

23.05. GB-Rock City, Nottingham

24.05. GB-O2 Forum Kentish Town, London

26.05. FR-L’Olympia, Paris

28.05. NL-013, Tilburg

29.05. NL-De Oosterport, Groningen

01.06. HU-Barba Negra, Budapest

03.06. RO-Arenale Romane, Bucharest

05.-08.06. PL-Mystic Festival, Gdansk

05.-08.06. SE-Sweden Rock Festival, Solvesborg

09.06. NO-Rockefeller, Oslo

16.06. Huxleys Neue Welt, Berlin

17.06. Grosse Freiheit 36, Hamburg

19-22.06. DK-Copenhell, Kopenhagen

24.06. Zeltfestival Rhein-Neckar, Mannheim

25.06. Circus Krone, München

27.-30.06. FR-Hellfest, Clisson

30.06. LU-Rockhal, Esch-Sur-Alzette

03.-06.07. Rockharz Open Air, Ballenstedt

05.07. IT-Ippodrome Delle Capannelle, Rock In Rome, Rom

06.07. IT-Bassano Del Grappa, Metal Park, Vincenza

09.07. E-Werk, Köln

13.07. HR-Hala, Zagreb

16.07. BG-Kolodrum Arena, Sofia

19.07. TR-Kucukciftlik Park, Istanbul

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.