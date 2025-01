Bullet For My Valentine haben neue Songs in Arbeit

Bullet For My Valentine starten gerade ihre Co-Headliner-Tour mit Trivium. Unter dem Titel „The ­Poisoned Ascendancy Tour“ werden die zwanzigsten Jubiläen der jeweiligen Alben THE POISON und ASCENDANCY begangen. Das Debütalbum THE POISON schlug seinerzeit ein wie eine Bombe und räumte mehrere Auszeichnungen ab. Seither haben die Waliser sechs weitere Studioalben veröffentlicht, zuletzt 2021 die Band-betitelte Scheibe BULLET FOR MY VALENTINE.

Empfehlung der Redaktion Bullet For My Valentine & Trivium: Giftiger Triumphzug Metalcore , Modern Metal METAL HAMMER ist es gelungen, über drei Zeitzonen hinweg ein Gespräch mit den beiden Frontmännern Matthew Tuck und Matt Heafy zu organisieren. Wie Frontmann Matthew Tuck nun in einem Interview zu Protokoll gibt, haben er und seine Kollegen in den vergangenen Monaten an neuem Liedgut gewerkelt. Gegenüber Rock Sound verrät er, dass derzeit 13 Songs in Arbeit, aber noch lange nicht fertig sind. Er eklärt: „Keiner von ihnen hat richtige Toplines oder Gesang. Es geht nur darum, mit Gitarren im Studio zu sein und instrumental Spaß zu haben; Sachen zu schreiben und mit Einstellungen herumzuspielen. So haben wir es bei dem letzten Album gemacht.“ Es sei also noch „ein langer Weg.“

Was das Herz höherschlagen lässt

Weiterhin führt der Sänger und Gitarrist an: „Wir gehen nicht mit der Absicht vor, auf eine bestimmte Art und Weise zu schreiben. Wir versuchen einfach, die Dinge anders zu machen – zum Beispiel die Gitarre anders zu stimmen oder einen anderen Verstärker zu verwenden. All diese kleinen Dinge lassen das Gehirn einfach anders denken.“ So klinge manches „aus irgendeinem Grund besser, obwohl es sich um dasselbe Riff handelt. Es geht also nur darum, etwas zu entdecken, das das Herz höherschlagen lässt und Lust aufs Gitarrespielen macht. Man macht einfach weiter, bis man es hinbekommt. Manchmal sind es sechs Monate, manchmal ist es ein Jahr. Ich weiß also nicht, wie lange diese Reise dauern wird, aber wir haben damit begonnen und es wird fertig sein, wenn es fertig ist.“

Empfehlung der Redaktion Bullet For My Valentine & Trivium: Erinnerungen und Gefühle Metalcore , Modern Metal METAL HAMMER ist es gelungen, über drei Zeitzonen hinweg ein Gespräch mit den beiden Frontmännern Matthew Tuck und Matt Heafy zu organisieren. Auch wurde Matt Tuck gefragt, ob die aktuelle Tournee Einfluss auf das neue Material haben könnte. Der Erfolg von THE POISON sei zwar der Grund, „warum es uns heute noch gibt“, jedoch wolle man sich als Künstler schließlich auch weiterentwickeln. Und doch hat sich das Quartett gefragt: „Sollten wir diesen alten Sound irgendwie wiederaufleben lassen?“ Es sei „eine knifflige Angelegenheit, denn in meinem Kopf weiß ich irgendwie, wohin ich als nächstes gehen möchte“, meint Tuck. Die Umstände haben „einige Gespräche in Gang gesetzt“ und die Band zum Nachdenken angeregt. Schließlich wolle man jedoch „nichts herausbringen, das wir nicht voll und ganz unterstützen, nur um der Sache willen.“

