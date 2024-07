Butcher Babies trennen sich von Sängerin

2010 gründete sie mit Heidi Shepherd die Butcher Babies, jetzt will Carla Harvey offenbar eigene Wege gehen. Dies teilten die Band und auch Harvey selbst vor wenigen Tagen via Instagram mit.

Dankbar

Empfehlung der Redaktion Butcher Babies-Sängerin kann nicht an Euro-Tour teilnehmen Groove Metal Leider gibt es schlechte Neuigkeiten für alle, die Carla Harvey gerne auf der kommenden Europa-Tour der Butcher Babies gesehen hätten. „Wie ihr vielleicht schon erraten habt, ist es bestätigt, dass sich die Wege von Carla Harvey und Butcher Babies offiziell getrennt haben“, erklären Butcher Babies in einem offiziellen Statement. „Carla war ein wesentlicher Bestandteil unserer Reise und sie brachte ihr einzigartiges Talent, ihre Leidenschaft und ihre Energie in die Band ein. Wir sind dankbar für die unglaublichen Erinnerungen, die wir zusammen geschaffen haben, und den Einfluss, den sie auf unsere Musik und unsere Fans hatte. Wir werden sie sehr vermissen und wünschen ihr alles Gute für ihre zukünftigen Aufgaben.“

Weiterhin heißt es: „Wir wissen ihre Unterstützung in den letzten 15 Jahren sehr zu schätzen. Wir fühlen uns unglaublich glücklich, weiterhin Musik zu machen und zu spielen, und freuen uns auf diese neue Ära der Butcher Babies! Wir sehen uns unterwegs.“ Obwohl noch kein Ersatz für die Sängerin bekanntgegeben wurde, scheint sich die Truppe nicht ausbremsen zu lassen.

Noch nicht fertig

Carla Harvey ließ es sich indes nicht nehmen, ebenfalls Stellung zu ihrer Entscheidung zu beziehen: „Während der letzten sechs Monate ist euch vielleicht meine Abwesenheit bei den Butcher Babies aufgefallen. Nach 15 Jahren voller Hingabe möchte ich euch mitteilen, dass ich der Band für zukünftige Unternehmungen nicht mehr beitreten werde.“

Empfehlung der Redaktion Butcher Babies-Sängerin vermisste weibliche Vorbilder im Metal Groove Metal, Thrash Metal Heidi Shepherd, Sängerin von Butcher Babies, wuchs in ihrer Jugend ohne weibliche Vorbilder im Metal auf – heute ist das anders. Dennoch ist sie sehr stolz und blickt etwas wehmütig auf die letzten Jahre zurück: „Ich bin super stolz auf meine Arbeit… Zwei EPs, fünf Alben und unzählige Touren mit unseren Metal-Helden! An alle unsere unglaublichen Butcher Babies-Freunde und Fans: Ihr habt mir einige meiner großartigsten Erlebnisse beschert. Ich habe jede Sekunde genossen, in der ich für euch Songs geschrieben habe und aufgetreten bin. Wow, ich kann immer noch nicht glauben, dass dieses Kind aus Detroit so viel Glück hatte.“ Abschließend fügt Harvey hinzu: „Ich bin noch nicht fertig mit dem Musizieren und Auftritten. Wir werden uns bald sehen.“

