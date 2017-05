Callejon: FANDIGO wird nicht jeder verkraften können

Foto: Lukas Richter. All rights reserved.

CALLEJON freuen sich, endlich mehr zu ihrem neuen Album FANDIGO zu verraten, das am 28. Juli 2017 bei People Like You Records erscheinen wird. Das Album wurde von der Band selbst produziert und von Moritz Enders gemischt.

Sänger Bastian “BastiBasti” Sobtzick bekräftigt gegenüber METAL HAMMER, dass mit FANDIGO eine neue Ära für Callejon beginne: “Vielleicht ist es das wichtigste Album unserer Band-Geschichte. Wir haben noch nie ein derart dynamisches und tiefgehendes Album produziert und ich kenne absolut nichts, was sich so anhört.

Es ist ein einzigartiges Album und darauf bin ich unendlich stolz. Wahrscheinlich wird der ein oder andere diese Konsequenz und Authentizität nicht verkraften können, aber so ist das nun mal mit Kunst.”

Seht hier den Videoclip zu ‘Utopia’:

Die Standardversion von FANDIGO kommt mit dem folgenden Tracklisting:

Der Riss in uns Utopia Pinocchio Hölle Stufe 4 Monroe ∅ Das gelebte Nichts Noch einmal Mit Vollgas vor die Wand Powertrauer Mein Gott ist aus Glas 11°19′0″N, 142°15′0″O Nautilus Fandigo Umami

FANDIGO ist das sechste Studioalbum von Callejon, die sich in den letzten Jahren zu einer echten Institution in der deutschen Rock-Musik-Landschaft entwickelten. Die letzten drei Alben erreichten allesamt die Top 10 der Deutschen Album Charts.