Cattle Decapitation: Artwork-Diebstahl von treuen Bibelchristen

Originalaufnahmen der deutschen Black-Metaller wurden als eigene Songs ausgegeben: In Mexiko ist eine Band so dreist, wie man nur sein kann.

Dass Bands Songs von anderen covern, ist gängige Praxis und zudem ein Zeichen von Ehrerbietung beziehungsweise Tribut an Vorbilder und Helden anzusehen. Eine vermutlich nicht gänzlich neue Art des "Coverns" wurde nun von den deutschen Schwarzmetallern Imperium Dekadenz entdeckt. Die mexikanische Band ISON hat sich nämlich dazu erdreistet, Originalaufnahmen von Imperium Dekadenz als eigene Songs zu deklarieren. Lediglich die Titel wurden geändert. Als absolute Krönung schreiben ISON ihre Musiker als Komponisten und Texter darunter. Lediglich die Titel umbenannt Auch ein Album haben ISON bereits veröffentlicht, prall gefüllt mit Imperium Dekadenz-Stücken. So wurde unter anderem aus 'Brigobannis' 'Die Flotte', und 'Der…