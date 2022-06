Cephalic Carnage: Gitarre geklaut!

Cephalic Carnage eröffnen gerade Max und Igor Cavaleras Sepultura-Tributtournee – eigentlich eine gute Voraussetzung für einen erfolgreichen Sommer. Bei einem Konzert in Portland brach allerdings jemand in den Van der amerikanischen Death-Metaller ein.

Cephalic Carnage vermissen Instrument

Empfehlung der Redaktion Igor Cavalera blickt auf Sepultura zurück Igor und Max Cavalera spielen eine Tributtournee an alte Sepultura-Alben. Igor Cavalera sprach nun über deren anhaltende Bedeutung. Die Gruppe teilte in den Sozialen Medien ein Foto des Autos mit eingeschlagener Scheibe. Der nüchterne Kommentar: „Portland war toll!“ Offenbar wurde der Band aus Denver im Rahmen des Vorfalls eine Gitarre geklaut. Es handelt sich dabei um das Instrument von Rhythmusgitarrist Steve Goldberg, eine PRS McCarty, die er seit zwanzig Jahren besaß. Mehr Equipment verschwand bei dem Einbruch nicht. Goldberg forderte in einem separaten Beitrag Leute aus der Umgebung auf, nach der Gitarre Ausschau zu halten – und der Gruppe alternativ Geld zu spenden. Ein Fan bot Cephalic Carnage außerdem an, ihnen eine Gitarre für den Rest der Tour zu leihen. Goldberg antwortete allerdings, ein Ersatzinstrument zu haben.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Steve (@dr.stevegoldberg)

