Charity-Auktion: Gerahmtes und signiertes KISS-Album „KISS“

Ihr bietet auf ein Stück Musikgeschichte: Eine von der Band KISS handsignierte LP ihres Debütalbums KISS.

Der Erlös der Auktion “Sammlerstück von Rock-Legenden: Gerahmtes und signiertes KISS-Album KISS” wird direkt, ohne Abzug von Kosten, an Kinderlachen e.V. weitergegeben.

Kinderlachen e.V.

Die Hilfsorganisation für Kinder in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterstützt gemeinnützig mit vielen ehrenamtlichen Helfern bedürftige Kinder in ganz Deutschland mit dem, was sie am dringendsten benötigen. Dazu gehören Möbel, Materialien für Schule und Freizeit, medizinische Geräte, Betten und vieles weitere mehr.