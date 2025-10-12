Das komplette Interview mit Charly Steinhauer von Paradox findet ihr in der METAL HAMMER-Oktoberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Wie kam es dazu, dass du sämtliche Instrumente selbst gespielt hast?

Charly Steinhauer: Das war nicht geplant. Ich habe die Songs komponiert und zum ersten Mal für die Demos auch den Bass übernommen. Dann habe ich die Stücke unserem Bassisten Olly Keller geschickt, der schon an vier Paradox-CDs beteiligt und auch bei der letzten Scheibe dabei war. Olly hat gesagt: „Hey, Charly, ich hätte es nicht besser gekonnt, lass deinen Bass drauf!“

MH: Die von dir per Computer programmierten Drums haben eine anfangs nur pragmatische Vorgeschichte, oder?

CS: Bei den Schlagzeugaufnahmen war Axel (Blaha, starb im Oktober 2023 – Anm.d.A.) noch am Leben. Wann immer ein neuer Song fertig war, hat er sich mit mir hingesetzt und mich beraten. Er war mental nicht mehr dazu in der Lage, die Drums selbst zu spielen, und hat gesagt: „Du musst es programmieren!“ Zum Glück konnte ich das, da ich schon 1975 in der Schule Schlagzeug gespielt hatte. Axel und ich haben uns ausgetauscht, er saß neben mir, wir haben Kaffee getrunken und uns abgesprochen, damit ich die Drums so gut wie möglich in seinem Sinne programmiere.

MH: Und dann nahm die Sache einen tragischen Verlauf …

CS: Ja, leider. Als ich ihm im Oktober 2023 den letzten neuen Song vorspielen wollte, hatte er unmittelbar zuvor Suizid begangen. Ich hatte ihm eine WhatsApp geschickt und gefragt, wann er kommt und wann ich einen Kaffee aufsetzen soll. Und dann sehe ich, dass an meiner Nachricht kein Haken zur Bestätigung dran ist. Wenig später hat mich seine Freundin angeschrieben und mir die schlimme Nachricht überbracht.

MH: Hatte sich dieses Drama angekündigt?

CS: Axel litt an Depressionen, er wurde in einer Klinik stationär behandelt. Ich habe ihn dort immer zu mir abgeholt, und er hat sich jedes Mal gefreut, da er dann mal abschalten konnte und weil ihm die Musik so viel gegeben hat. Am Abend vor seinem Freitod hat er zu mir gesagt: „Charly, ich habe Suizidgedanken!“ Ich habe geantwortet: „Axel, nachts um drei, egal wann, bitte mach keinen Blödsinn, sondern sprich erst mit mir. Komm vorbei – du weißt, es gibt hunderttausend Wege nach Rom.“ Leider hat das nicht geholfen.

Wenn du selbst depressiv bist oder Suizidgedanken hast, dann kontaktiere bitte die Telefonseelsorge im Internet oder über die kostenlosen Hotlines 0800/111 0 111 oder 116 123.

