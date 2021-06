METAL HAMMER begrüßt Helloween-Rückkehrer Kai Hansen im Podcast-Talk. Außerdem: über Metal-Lego, Zeitgeister und halbnackte Accept-Influencerinnen. Neu: Mit Playlist!

Der Zeitgeist spukt, die Wilde 13 wildert, und die Glorreichen 7 feiern Helloween – in der 13. Episode des METAL HAMMER Podcast überschlagen sich die Ereignisse! Das pandemische Podcast-Duo Zahn/Kessler arbeitet sich an der Aufgabe ab, zur Feier des Tages 13 Metal-Alben mit einer Dreizehn im Titel zu finden. Ob das klappt, wenn es schon zur Herausforderung wird, weiter als bis Zehn zu zählen? Mystisch wird es bei der Betrachtung der Releases der Woche: Der Zeitgeist geht um bei den neuen Alben von Caliban, The Very End, Myles Kennedy, Dordeduh, Scar Of The Sun, Jess And The Ancient Ones und…