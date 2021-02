Der METAL HAMMER Podcast – Folge 7

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefredakteur Thorsten „Zacke“ Zahn und Redaktionsleiter Sebastian Kessler.

„Hey, auf dem Fass steht ,Marilyn Manson‘ – wollen wir es aufmachen?“ – „Ja, super, lass es uns in Fettnäpfchen schütten und sie im ganzen Raum verteilen!“ Werdet Zeuge dieser und weiterer guter (?) Ideen in der 7. Episode des METAL HAMMER Podcast!

Die Coronapandemie macht vor nichts und niemandem Halt – auch Metal-Bands fallen ihr zum Opfer. Wir erörtern, wen es schon erwischt hat und welche Folgen das noch haben kann, und trauern in bierseliger Runde um Lieblings-Bands, die sich vor ihrer Zeit aufgelöst haben.

Axel One zu Gast im METAL HAMMER Podcast

Die brandneuen Alben von unter anderem Harakiri For The Sky, Empyrium, Alice Cooper und Lake Of Tears müssen sich dem harten Urteil unseres Podcaster-Duos stellen, bevor Talk-Gast Axel One das Ruder übernimmt: Als Musiker bei unter anderem Turbobier, Placenta und We Butter The Bread With Butter, Solokünstler, Podcaster und Moderator unter anderem bei Berlin Metal TV hat die schillernde Persönlichkeit jede Menge über sich, sein Schaffen und die Szene zu erzählen.

Die nächste Folge erscheint am 05.03.2021. Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und Podigee. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.metal-hammer.de/spezialabo

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

