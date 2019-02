Children Of Bodom über die Wichtigkeit von Toiletten

Das komplette Interview mit Children Of Bodom findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Märzausgabe.

Es gab niemals einen Plan B: Als Inearthed gestartet, sind die Finnen CHILDREN OF BODOM seit mittlerweile 25 Jahren in der Metal-Szene aktiv. Hinsichtlich verrückter Anekdoten aus jahrelangem Touren weiß Saitenhexer Alexi „Wildchild“ Laiho nichts Konkretes zu berichten.

„Ich sage immer, dass die besten Storys jene sind, an die man sich nicht mehr erinnert; insofern kann ich dir leider nichts erzählen. Es wird irgendeine Nacht gewesen sein, in der wir Scheiße gebaut haben und irgendwas kaputtgegangen ist.“

HEXED bei Amazon

Weiterlesen Children Of Bodom: Die Hörprobe von HEXED Melodic Death Metal Children Of Bodom melden sich nach vier Jahren mit ihrem zehnten Album HEXED zurück. Wir haben vorab in das neue Werk reingehört. Bassist Henkka T. Blacksmith wird deutlicher und erwähnt Montezumas Rache, welche Keyboarder Janne Wirman in Kolumbien ereilte. Jener fand in einer kurzen Spielpause zwar keine Toilette im Backstage-Bereich, verpasste jedoch keinen eigenen Ton auf der Bühne.

Dies sorgte für eine wichtige Änderung bei den Ansprüchen der Finnen, wie Alexi erklärt: „Das ist verfickt noch mal Punk Rock. Seitdem stehen bei uns Toiletten im Tourrider. Wir sind zwar Musiker, aber keine Tiere. Wir sind Menschen.“ Und zwar ziemlich talentierte, wie sich ausgiebig auf HEXED nachhören lässt.

Das komplette Interview mit Children Of Bodom findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Märzausgabe.