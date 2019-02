Die METAL HAMMER März-Ausgabe 2019: In Flames, Children Of Bodom, Overkill, Candlemass, Dream Theater u.v.a.

Nur knapp zweieinhalb Jahre nach ihrem letzten Studioalbum BATTLES veröffentlichen die Schweden In Flames ihr 13. Werk mit dem Titel I, THE MASK.

METAL HAMMER durfte vorab in die zwölf neuen Stücke hineinhören. Lest hier das Track-by-Track des neuen Albums von In Flames. Die Hörprobe: I, THE MASK VÖ: 1. März Voices 40 Sekunden Intro, dann ein Gitarren-Riff; bald knurrt Fridén ins Mikro. Mittleres Tempo, durchlaufender Rhythmus. Im melodischen Refrain Klargesang; später instrumentales Intermezzo mit Gitarrensolo. Standardnummer. I, The Mask Schneller, heftiger, härter. Typisches Hart-Zart-Schema. Mittig mündet eine verzerrte Phase ins Solo. Spannendes Thema und abwechslungsreich, viel bleibt aber nicht hängen – für einen Titel-Track etwas wenig. https://www.youtube.com/watch?v=x0sujFluBlE Call My Name Kürzester Song, emotional intoniert. Beginn mit warmen Riffs, Öffnung mit Klargesang in…