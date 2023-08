Chris Boltendahl: Soloalbum statt Reunion

Foto: Jens Howorka - Blendfabrik. All rights reserved.

METAL HAMMER. Chris, was war die Initialzündung für dein Solodebüt?

Chris Boltendahl: Es ist die Folge der Idee einer Reunion von X-Wild mit mir als Sänger. Unser Bassist Jens Becker hatte dazu jedoch keine Lust. Da ich aber unbedingt etwas mit dem früheren Orden Ogan-Gitarristen Tobias Kersting machen wollte, ist daraus mein Soloalbum geworden.

MH: Was haben deine Band-Kollegen zu REBORN IN FLAMES gesagt?

CB: Jens findet es richtig klasse, Axel (Ritt, Grave Digger-Gitarrist – Anm.d.A.) hat sich dazu noch nicht geäußert.

MH: Weil er mit der Idee nicht einverstanden ist?

CB: Keine Ahnung, er hat sich einfach nicht geäußert.

MH: Steht denn Chris Boltendahl’s Steelhammer in Konkurrenz zu Grave Digger?

CB: Überhaupt nicht. Meine Band bleibt mein Prioritätsthema. Im Herbst 2023 werden wir mit den Arbeiten am kommenden Album beginnen.

„Ich lebe nicht nur in der Vergangenheit“

MH: Wie viel Grave Digger steckt dennoch in REBORN IN FLAMES?

CB: Wenig. Und wenn, dann eher etwas von den ganz alten Scheiben. Man könnte es vielleicht als „Grave Digger meets Metal Church meets Power Metal“ bezeichnen.

MH: Ohne die für euch typischen Sagen?

CB: Die Texte drehen sich um Allerweltthemen und sind eher Old School Metal-kompatibel.

MH: Wie lange schon geistert die Idee eines Soloalbums in deinem Kopf herum?

CB: Bereits ein paar Jahre. Für die finale Entscheidung habe ich aber nur 15 Minuten gebraucht, nachdem die X-Wild-Reunion vom Tisch war.

MH: Die grundsätzliche Ausrichtung des Albums trägt dennoch typische Boltendahl-Züge, oder?

CB: Mein Geschmack ist noch immer der gleiche, falls du das meinst. Ich bin weiterhin großer Fan von Judas Priest, Iron Maiden, Dio und Black Sabbath. Allerdings habe ich gerade heute Morgen SATURDAY NIGHT FEVER von The Bee Gees gehört. Eine super produzierte Scheibe, die mich an meine Jugend erinnert. Aber, keine Sorge: Ich lebe nicht nur in der Vergangenheit, dafür sorgt schon mein Sohn.

