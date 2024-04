Bruce Dickinson: Di’Annos Stimme war nicht flexibel

Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson hat in einem neuen Interview von seiner ersten Begegnung mit Paul Di’Anno, seinem Vorgänger bei den Eisernen Jungfrauen, gesprochen. Im Gespräch mit Joel McIver für das Record Collector-Magazin berichtete der heute 65-Jährige unter anderem von seiner Einschätzung, dass die stimmlichen Qualitäten des Sängers auf den ersten zwei Studioalben der Briten ausbaufähig waren.

Empfehlung der Redaktion 40 Jahre METAL HAMMER: Die Iron Maiden-Titel 2000-2010 Heavy Metal Um unser Jubiläum gebührlich zu feiern, haben wir uns durch die Untiefen des Archivs gewühlt, um die schönsten Schätze aus 40 Jahren Maximum Metal zu bergen. Heute geht es in die 2000er, um erneut eine ganz besondere Band zu würdigen: Iron Maiden. „Das erste Mal sah ich Iron Maiden in der Music Machine in Camden“ , rekapituliert Bruce Dickinson. „Meine damalige Band Samson spielte als Headliner, weil unser Management den Gig finanziert hatte, und sagte: ‚Wir wollen den besten Slot.‘ Verdient hatten wir den nicht wirklich. Das wurde offensichtlich, als Maiden auf die Bühne gingen. Der ganze Club war gesteckt voll. Ich hatte Gerüchte darüber gehört, wie gut sie waren, und dachte mir, ich schaue sie mir besser an. Als sie auf die Bühne kamen, dachte ich: ‚Ich habe nie Deep Purple gesehen, aber so muss es sich angefühlt haben, Deep Purple in ihrer Blütezeit zu sehen, wie sie ein Unwetter heraufbeschwören.'“

Empfehlung der Redaktion Darum ersetzten Iron Maiden Paul Di’Anno mit Bruce Dickinson Heavy Metal Iron Maiden hielten es 1981 für besser, Paul Di'Anno vor die Tür zu setzen und mit Bruce Dickinson fortzufahren. Aber warum eigentlich? Des Weiteren hakte McIver bei Bruce Dickinson nach, was er von Paul Di’Anno als Sänger hielt. „Er war okay, aber er hatte nicht viel Flexibilität in der Stimme. Ich fand, dass seine Stimme so weit gekommen war, wie sie kommen konnte. Außerdem sah ich sofort, wozu der Rest der Gruppe in der Lage war. Und ich erinnere mich daran, dass ich gedacht habe: ‚Guter Gott, ich würde liebend gerne in dieser Band singen.‘ Und sobald sie fertig mit ihrem Auftritt waren, verschwanden alle Zuschauer aus dem Club — und wir spielten als Headliner vor circa drei Leuten.“

Nachdem Di’Anno auf den Longplayern IRON MAIDEN (1980) und KILLERS (1981) mitgewirkt hatte und wegen Drogenproblemen gefeuert wurde, engagierten die Heavy-Metaller Bruce Dickinson. Paul sang anschließend in diversen anderen Formation wie Killers sowie Battlezone und veröffentlichte mehrere Soloscheiben.

