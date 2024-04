40 Jahre METAL HAMMER: Die Iron Maiden-Titel 2000-2010

Grandiose Rückkehr

Es wird Zeit, sich wieder einmal Iron Maiden zu widmen. Kaum eine Band wurde so oft auf dem prestigeträchtigen ersten Blatt abgedruckt wie die eisernen Jungfrauen. Aber während wir letztes Mal die Achtziger und Neunziger unter die Lupe genommen haben, bewegen wir uns nun in das neue Jahrtausend. Und von 2000 bis 2010 waren Maiden immerhin satte neun Mal auf dem Titel!

Die 2000er waren eine wilde Zeit für METAL HAMMER. Nu Metal, Alternative und sogar Die Toten Hosen waren im Heft. Das Heft selbst hieß für einige Zeit sogar HARD ROCK & METAL HAMMER, um auf all die neuen Subgenres und Szenen einzugehen. Eine Anbiederung an den Mainstream? Vielleicht. Ein Kind seiner Zeit? Auf jeden Fall.

Jumbojets und Wacken

Aber immerhin ist bei Iron Maiden mehr Kontinuität eingekehrt. Frontmann Bruce Dickinson steigt 1999 wieder ein, sehr zur Freude aller Fans. Direkt im nächsten Jahr erscheint BRAVE NEW WORLD, die Band betourt die Welt spielt legendäre Shows bei Rock in Rio und ist in der Metal-Welt wieder in aller Munde. Aber auch Bruce Dickinsons Frisur bleibt über eine ganze Dekade gleich! Wahnsinn!

Neben Storys zu den neuen Alben wie dem Reunion-Werk oder DANCE OF DEATH gibt es aber noch allerhand andere Texte. So finden sich unter den Titelgeschichten auch eine Story zur Edforce One, dem Band-eigenen Privat-Jumbojet, oder einen erneuten Soloausflug von Dickinson. Und ein Bericht über ihren ersten Auftritt bei Wacken darf natürlich auch nicht fehlen. Es gibt also allerhand zu entdecken!

***

