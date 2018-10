Chris Cornell: Statue in Seattle enthüllt

Der ehemalige Soundgarden-Frontmann Chris Cornell hat sein eigenes Denkmal für die Ewigkeit erhalten: In seiner Heimatstadt Seattle wurde ihm zu Ehren eine Statue erbaut.

Am 7.10.2018 fand die Enthüllung statt. Gebaut wurde die Statue von Nick Marras, und die Aktion wurde von Cornells Witwe und dem Museum Of Pop Culture initiiert, vor dessen Eingang sie platziert wurde.

Während der Enthüllungszeremonie wurde die komplette 2013er-Liveperformance von Soundgarden im The Wiltern (Los Angeles) gezeigt. Ursprünglich sollte das Ganze bereits am 29. August stattfinden, wurde jedoch aufgrund des immensen Zuschauerandrangs auf den 7. Oktober geschoben.

Seht hier Aufnahmen von der Enthüllung der Chris Cornell-Statue:

Today we remember the legendary Chris Cornell in Seattle with the unveiling of a statue in his honor ❤️ “And if we’re good we’ll lay to rest anywhere we want to go.” pic.twitter.com/10ecsYrDM9

— Gibson (@gibsonguitar) October 8, 2018