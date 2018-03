AC/DC: Neue Bon Scott-Statue in Melbourne

Foto: Getty Images, Paul Kane. All rights reserved.

Die Bon Scott-Statue in Fremantle, Australien.

Alle paar Jahre wieder: Nachdem 2008 die erste Bon Scott-Statue im australischen Fremantle gebaut wurde, hat Scotts schottische Heimatstadt Kirriemuir 2016 nachgezogen.

Ab dem 6. März wird nun also auch Melbourne seine Pilgerstätte aufmotzen: Standesgemäß in der bereits existierenden AC/DC Lane platziert, wird die drei Meter hohe und zwei Meter breite Skulptur am Dienstag, den 6. März offiziell enthüllt werden.

Rockin‘ The Laneways

Die Aktion ist Teil der „Rockin‘ The Laneways“-Initiative der Regierung des australischen Bundesstaats Victoria. Neben Bon Scott und AC/DC wurden auch schon die verstorbenen Musiker Chrissy Amphlett (Divinyls) und Rowland S. Howard (unter anderem früher Wegbegleiter von Nick Cave) geehrt.

Organisiert wurde das Ganze von James Young. Der Booker und Inhaber der in der AC/DC Lane gelegenen Cherry Bar beauftragte den Straßenkünstler Mike Makatron mit dem Projekt.

Tribut an die Musik

„Seit ein paar Jahren gestalte ich die AC/DC Lane immer wieder neu, stets mit unterschiedlichen Interpretationen auf ein spezielles musikalisches Thema bezogen“, so Makatron.

„Es ist eine Ehre für mich, ein dauerhaftes 3D-Element gestalten zu dürfen, das einer großartigen australischen Rock’n’Roll-Band und Bon Scott, aber auch der Musik als solcher Tribut zollt.“

