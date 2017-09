Compressorhead: Roboter übernehmen die Macht

Der technische Fortschritt ist unaufhaltsam. In ein paar Jahren braucht’s keine Musiker mehr. Die besten Songs und Riffs sind bereits geschrieben, Cover-Bands sind nach wie vor äußerst beliebt, und in Zukunft werden Maschinen und Roboter auf den Bühne stehen und Tourneen absolvieren.

Erste Vorboten sind Compressorhead: Bones (Bass, seit 2012), Fingers (Gitarre, seit 2009) und Stickboy (Drums, seit 2007) sind bereits seit einigen Jahren unterwegs und traten schon oft live auf Messen und anderen Veranstaltungen auf.

In diesem Jahr bekam die Band mit Mega-Wattson (Gesang) und Hellgår Tarr (Gitarre) Zuwachs und ist als Band endlich komplett. Am 24. November soll ein Album erscheinen, komponiert und eingesungen von John Wright (NoMeansNo, Hanson Brothers).

Die Instrumente wurden von den Robotern selbst eingespielt (!) – der Ton kommt nicht von Band. Mehr Infos findet ihr im Infotext der Pledge-Kampagne. Und, wer weiß, vielleicht rollt Mega-Wattson bei den METAL HAMMER AWARDS sogar über den Schwarzen Teppich?

Compressorhead debütierten Anfang 2013 in der ursprünglichen Dreierbesetzung ebenfalls mit ‘Ace Of Spades’, welches damals sogar von Lemmy himself geteilt wurde, weil er es richtig cool fand. Über 7.4 Millionen Aufrufe sprechen ebenfalls für sich: