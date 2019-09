Keanu Reeves hat in „Cyberpunk 2077“ eine große Rolle in dem Spiel, aber warum ist der Schauspieler überhaupt dabei? Diese Frage wurde jetzt von CD Projekt Red beantwortet.

Die Überraschung war perfekt, als auf der Spielemesse E3 2019 Keanu Reeves überraschend auf der Xbox-Bühne stand und angekündigt hat, eine Rolle im Game „Cyberpunk 2077“ zu haben. Und zwar nicht irgendeine, sondern seine Figur ist die mit den zweitmeisten Dialogen. Keanu Reeves verkörpert in „Cyberpunk 2077“ den fiktiven Charakter Johnny Silverhand, der den Spieler als digitalen Geist die gesamte Zeit über begleitet. Reeves‘ Figur ist im Spiel also tot, doch bevor er gestorben ist, war er Sänger der futuristischen Punkband SAMURAI. So wurde Keanu Reeves Teil von „Cyberpunk 2077“ Keanu Reeves ist derzeit vor allem durch seine „John Wick“-Filme beliebt…