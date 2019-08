„Control“ von Remedy Entertainment könnte das beste Spiel des Jahres werden

Wann erscheint „The Last Of Us Part II“ für die PlayStation 4? Ein Insider will die Antwort nun parat haben.

Die Fortsetzung zum postapokalyptischen Action-Adventure „The Last Of Us“ wurde ganz offiziell im Rahmen der Veranstaltung „PlayStation Experience“ im Dezember 2016 angekündigt. „The Last Of Us Part II“ spielt fünf Jahre nach dem ersten Teil und als Spieler übernimmt man die Rolle von Ellie, die sich unter anderem mit einem mysteriösen Kult herumschlagen muss. „The Last Of Us Part II“: Wann erscheint das Spiel? Ein letztes Lebenszeichen gab es auf der Spielemesse E3 im Jahr 2018. Hier haben Sony und Entwickler Naughty Dog neues Gameplay präsentiert. Infos zur Veröffentlichung gab es aber nicht, sodass sich Fans bis heute die Frage…